Омичей предупредили о телефонных мошенниках, представляющих сотрудниками ГИБДД

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Госавтоинспекции Омской области предупредили о телефонных мошенниках, которые звонят омичам и предлагают приобрести листовки с ПДД.
Так, 18 и 19 апреля поступили несколько звонков, в том числе и в организации города, от якобы руководства региональной Госавтоинспекции. Звонившие предлагали прийти в подразделение за листовками, а после просили перевести деньги за печатную продукцию.
«Госавтоинспекция обращает внимание, что подобные предложения являются мошенническими», — сообщили в ведомстве.
Полицейские просят омичей сообщать о фактах мошеннических звонков по телефону 102.