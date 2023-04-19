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Омичей предупредили о телефонных мошенниках, представляющих сотрудниками ГИБДД

19 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
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Аферисты звонят и предлагают приобрести листовки с правилами дорожного движения.

В Госавтоинспекции Омской области предупредили о телефонных мошенниках, которые звонят омичам и предлагают приобрести листовки с ПДД.

Так, 18 и 19 апреля поступили несколько звонков, в том числе и в организации города, от якобы руководства региональной Госавтоинспекции. Звонившие предлагали прийти в подразделение за листовками, а после просили перевести деньги за печатную продукцию.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что подобные предложения являются мошенническими», — сообщили в ведомстве.

Полицейские просят омичей сообщать о фактах мошеннических звонков по телефону 102.

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#Мошенники#Омск#ГИБДД#Госавтоинспекция#Телефонные мошенники#Происшествия#Общество#Город#Омская область#Евгений Игишев
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