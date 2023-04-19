Омич через суд добился демонтажа видеоэкрана на Красном Пути

К одному из жилых домов у метромоста индивидуальный предприниматель Владимир Гаврилов сделал пристройку. После он заключил с «ПроСД Менеджмент» договор, в рамках которого компания повесила на объект видеоэкран и запустила на нем рекламу. Это было в 2019 году, но уже в конце 2021-го конструкция висела без дела. Партнеры договорились, что организация снимет в течение двух недель после расторжения договора экран и приведет кровлю и фасад пристройки к первоначальному виду, но условие было нарушено.