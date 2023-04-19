Омич через суд добился демонтажа видеоэкрана на Красном Пути

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
К одному из жилых домов у метромоста индивидуальный предприниматель Владимир Гаврилов сделал пристройку. После он заключил с «ПроСД Менеджмент» договор, в рамках которого компания повесила на объект видеоэкран и запустила на нем рекламу. Это было в 2019 году, но уже в конце 2021-го конструкция висела без дела. Партнеры договорились, что организация снимет в течение двух недель после расторжения договора экран и приведет кровлю и фасад пристройки к первоначальному виду, но условие было нарушено.
Предприниматель вел переговоры с декабря 2021 года, чтобы восстановить партнерские отношения. Он предложил мирно урегулировать конфликт, чтобы компания без судебного разбирательства погасила долг за электроэнергию на сумму 63 тыс рублей и продолжила пользоваться фасадом пристройки. По итогу затея оказалась неудачной, и Гаврилов обратился в суд.
Арбитражный суд удовлетворил требования бизнесмена. «ПроСД Менеджмент» обязана демонтировать светодиодный экран и выполнить все необходимые работы по восстановлению внешнего вида постройки. При этом омичу разрешено убрать рекламную конструкцию самостоятельно в случае, если ответчик не организует демонтаж.
Ранее Город55 писал о другом деле Арбитражного суда, в котором фигурировал академический театр драмы. Представители культурного учреждения добивались компенсации от одного из брендов за то, что товарный знак театра был использован без разрешения владельцев.