Охрана метро, запрет на стройку у Космоса и выходки блогерши. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
Казенное учреждение «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов по объектам. Охрану решили доверить одной компании, в совокупности ей заплатят около 4,4 млн рублей. На аукцион по охране территории аэропорта «Омск-Федоровка» заявились пять компаний. Победитель «Зенит-М» снизил начальную цену на 147 тысяч. В итоге ЧОП получит 3 129 889,86 рублей. Охранять объекты предстоит с 1 июня по 10 декабря 2023 года. Стоит заметить, что 3 года назад компания «Зенит-М» была замечена в картельном сговоре.
Новость №2. В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos
Омская прокуратура объявила директору департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска предостережение о недопустимости строительства объектов на участке рядом с гостиницей. По первоначальному проекту этот участок планировали благоустроить и развить там парк. Гостиницу Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову. Открытие гостиницы перенесли на июнь 2023 года.
Новость №3. У напавшей на медсестру омской блогерши забрали дочь
По настоятельной просьбе следствия органы опеки забрали пятимесячную дочь у блогерши Евы Абрамович, которая засветилась в истории с нападением на медсестру. Ранее 26-летнюю омичку доставили в больницу в состоянии опьянения. Там она напала на медсестру. Позже, 15 апреля, по данному факту возбудили уголовное дело.