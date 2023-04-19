Охрана метро, запрет на стройку у Космоса и выходки блогерши. Омск сегодня

Казенное учреждение «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов по объектам. Охрану решили доверить одной компании, в совокупности ей заплатят около 4,4 млн рублей. На аукцион по охране территории аэропорта «Омск-Федоровка» заявились пять компаний. Победитель «Зенит-М» снизил начальную цену на 147 тысяч. В итоге ЧОП получит 3 129 889,86 рублей. Охранять объекты предстоит с 1 июня по 10 декабря 2023 года. Стоит заметить, что 3 года назад компания «Зенит-М» была замечена в картельном сговоре.