Из Ошской области в Омскую область. В регионе появится киргизский торговый дом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Омске планируют создать киргизский торговый дом. Об этом рассказал первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ушаков сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале. Чиновник поделился подробностями встречи с мэром киргизского города Ош Бакытбеком Жетигеновым.
«В ходе переговоров от руководства города поступило предложение о создании торгового дома Ош в Омске. Предложение хорошее. Позволит увеличить количество поставок фруктов из Ошской области в наш регион напрямую», — поделился Ушаков. — «В Киргизии уже собирают ранние урожаи. Пока у нас сошел снег, здесь уже первая клубника отправилась на прилавки. Будем работать над тем, чтобы также оперативно она попадала на омский рынок».
Ранее о сотрудничестве с партнерам из Центральной Азии говорил и экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам, из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов создания плодоовощного хаба в регионе.