Из Ошской области в Омскую область. В регионе появится киргизский торговый дом

Ранее о сотрудничестве с партнерам из Центральной Азии говорил и экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам, из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов создания плодоовощного хаба в регионе.