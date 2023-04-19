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Из Ошской области в Омскую область. В регионе появится киргизский торговый дом

19 апреля 2023, 09:29
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ушакова
Ушаков встретился с мэром города Ош Бакытбеком Жетигеновым.

В Омске планируют создать киргизский торговый дом

Соглашение увеличит импорт фруктов из Киргизии в Омскую область.

В Омске планируют создать киргизский торговый дом. Об этом рассказал первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ушаков сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале. Чиновник поделился подробностями встречи с мэром киргизского города Ош Бакытбеком Жетигеновым.

«В ходе переговоров от руководства города поступило предложение о создании торгового дома Ош в Омске. Предложение хорошее. Позволит увеличить количество поставок фруктов из Ошской области в наш регион напрямую», — поделился Ушаков. — «В Киргизии уже собирают ранние урожаи. Пока у нас сошел снег, здесь уже первая клубника отправилась на прилавки. Будем работать над тем, чтобы также оперативно она попадала на омский рынок».

Ранее о сотрудничестве с партнерам из Центральной Азии говорил и экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам, из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов создания плодоовощного хаба в регионе.

Губернатор Бурков рассказал о взаимодействии региона с партнерами из Центральной Азии
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#Торговля#Киргизия#Ош#Переговоры#Бизнес#Город#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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