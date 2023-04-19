Игнорирование штрафов привело коллекционера задолженностей в Омске к аресту машины

Накануне, 18 апреля, во время рейда с полицейскими, машину омича — Toyota Camry — остановили в районе дома на ул. Кемеровская, 20. Оказалось, что за рулем авто находился другой гражданин. Приставы поехали домой к владельцу автомобиля и поставили его в известность, что воспользоваться своим имуществом он пока не сможет.