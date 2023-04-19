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Игнорирование штрафов привело коллекционера задолженностей в Омске к аресту машины

19 апреля 2023, 09:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Омич накопил 133 исполнительных производства на сумму больше 120 тыс рублей.

У одного из омских коллекционеров штрафов ГИБДД, который долгое время пренебрегал правилами дорожного движения, арестовали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе омских судебных приставов.

Мужчина с начала 2021 года получил в общей сложности 113 штрафов на сумму более 120 тысяч рублей за превышение скорости. Несмотря на возможность погасить долг добровольно, мужчина не предпринимал никаких действий и игнорировал повестки судебных приставов.

В итоге в рамках каждого из взыскательных производств было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора, и так общая сумма его задолженности превысила 230 тысяч рублей.

Накануне, 18 апреля, во время рейда с полицейскими, машину омича — Toyota Camry — остановили в районе дома на ул. Кемеровская, 20. Оказалось, что за рулем авто находился другой гражданин. Приставы поехали домой к владельцу автомобиля и поставили его в известность, что воспользоваться своим имуществом он пока не сможет.

Машину омича отправили на специализированную стоянку. Оттуда ее отправят на аукцион для последующей реализации в счет погашения долга. Сейчас приставы опечатали машину, идет процедура ее оценки. Спасти автомобиль мужчина сможет только в случае, если оплатит весь долг.

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#Ольга Акамова#Штраф#Арест#Авто#Машина#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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