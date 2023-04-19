Естественный прирост населения в Югре вырос на 1,5 раза за первые два месяца

Как сообщает Тюменьстат, естественный прирост населения в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-февраль 2023 года вырос на 1069 человек, что является увеличением в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.