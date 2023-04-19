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Естественный прирост населения в Югре вырос на 1,5 раза за первые два месяца

19 апреля 2023, 08:48
Как сообщает Тюменьстат, естественный прирост населения в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-февраль 2023 года вырос на 1069 человек, что является увеличением в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Этот рост объясняется увеличением рождаемости в первые два месяца текущего года и снижением смертности в регионе. Стоит отметить, что в январе-феврале 2022 года численность населения в Югре выросла на 717 человек, пишет ФедералПресс.

Таким образом, Ханты-Мансийский автономный округ продолжает увеличивать свою численность населения за счет естественного прироста, что может быть связано с улучшением демографической ситуации в регионе.

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