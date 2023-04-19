Дело серийного крушителя теплых остановок в Омске добралось до суда

Аналогичный акт агрессии омич устроил и на остановке «Главпочтамт», где «победил» стеклопакеты сразу на двух дверях. По подсчетам силовиков, владелец ТОКов — ООО «Капитал-Строй» — понес ущерб на сумму в 220 тысяч рублей.