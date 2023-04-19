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Дело серийного крушителя теплых остановок в Омске добралось до суда

19 апреля 2023, 03:51
Фото: 1MI
Обвиняемый повредил сразу две теплые остановки
На скамью подсудимых молодой человек сядет по обвинению в вандализме.

Прокуратура Центрального округа города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего парня, которого винят в повреждении теплых остановок. Отвечать перед судом омич будет за вандализм.

«По версии следствия, ночью 9 января текущего года обвиняемый на остановке общественного транспорта „Госпиталь“ стал бить руками и ногами по стеклу двери павильона теплой остановки. Все эти действия закончились разбитым стеклопакетом», — рассказала в прокуратуре Омской области.

Аналогичный акт агрессии омич устроил и на остановке «Главпочтамт», где «победил» стеклопакеты сразу на двух дверях. По подсчетам силовиков, владелец ТОКов — ООО «Капитал-Строй» — понес ущерб на сумму в 220 тысяч рублей.

Сейчас все материалы дела уже ушли в суд для рассмотрения по существу.

Ожидание закончилось протоколом. Омич настолько замерз, что сломал «теплую остановку»
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#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Теплые остановки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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