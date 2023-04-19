Дело серийного крушителя теплых остановок в Омске добралось до суда

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Прокуратура Центрального округа города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего парня, которого винят в повреждении теплых остановок. Отвечать перед судом омич будет за вандализм.
«По версии следствия, ночью 9 января текущего года обвиняемый на остановке общественного транспорта „Госпиталь“ стал бить руками и ногами по стеклу двери павильона теплой остановки. Все эти действия закончились разбитым стеклопакетом», — рассказала в прокуратуре Омской области.
Аналогичный акт агрессии омич устроил и на остановке «Главпочтамт», где «победил» стеклопакеты сразу на двух дверях. По подсчетам силовиков, владелец ТОКов — ООО «Капитал-Строй» — понес ущерб на сумму в 220 тысяч рублей.
Сейчас все материалы дела уже ушли в суд для рассмотрения по существу.