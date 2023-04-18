Задачи стратегических подлодок России названы вице-адмиралом Бражником

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Однако, вице-адмирал и бывший первый заместитель командующего Балтийским флотом, Александр Бражник, высказался о мощи российских атомных субмарин. По его словам, основная задача подлодок стратегического назначения заключается в нахождении в тех местах, где противник меньше всего ожидает их обнаружить, пишет Общественная служба новостей.
Атомные субмарины снабжены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками и обычными торпедами, которые могут быть использованы при встрече с подложками противника.