Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Задачи стратегических подлодок России названы вице-адмиралом Бражником

18 апреля 2023, 14:13
Президент России, Владимир Путин, встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который рассказал о проведении учений Тихоокеанского флота. В рамках учений была отработана готовность к применению стратегических подводных лодок.

Однако, вице-адмирал и бывший первый заместитель командующего Балтийским флотом, Александр Бражник, высказался о мощи российских атомных субмарин. По его словам, основная задача подлодок стратегического назначения заключается в нахождении в тех местах, где противник меньше всего ожидает их обнаружить, пишет Общественная служба новостей.

Атомные субмарины снабжены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками и обычными торпедами, которые могут быть использованы при встрече с подложками противника.

Подпишитесь
На реке Иртыш в Омской области тронулся лед
Сегодня, 03:03
«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
Сегодня, 06:20
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Сегодня, 07:11
В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
Сегодня, 09:00
В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
Сегодня, 09:55
З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир
Сегодня, 08:29