Задачи стратегических подлодок России названы вице-адмиралом Бражником

Однако, вице-адмирал и бывший первый заместитель командующего Балтийским флотом, Александр Бражник, высказался о мощи российских атомных субмарин. По его словам, основная задача подлодок стратегического назначения заключается в нахождении в тех местах, где противник меньше всего ожидает их обнаружить, пишет Общественная служба новостей.