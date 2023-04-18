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З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир

18 апреля 2023, 08:29
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В Омской области на исследование краснокнижной флоры и фауны потратят 3 миллиона

В 2025 году, после завершения всех научных экспедиций, Красную книгу Омской области планируют переиздать.

В Омской области из бюджета потратят 3 миллиона рублей на исследование объектов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную книгу. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок. Исследованиями займется Вятский государственный университет, именно он выиграл аукцион, начальная цена которого превышала 4 миллиона рублей. Контракт с учебным заведением подписали в минприроды Омской области 14 апреля.

«Научные исследования проводятся в рамках подпрограммы „Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия“ государственной программы „Охрана окружающей среды Омской области“», - говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в 2023 году будут исследованы Крутинский, Муромцевский, Седельниковский, Большереченский, Саргатский и Любинский районы. До конца следующего года специалисты закончат научную деятельность в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарском районах.

После завершения всех исследований, в минприроды Омской области планируют переиздать Красную книгу.

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#Евгений Игишев#Красная Книга#Животные#Флора#Фауна#Общество#Омск#Омская область
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