З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
В Омской области из бюджета потратят 3 миллиона рублей на исследование объектов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную книгу. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок. Исследованиями займется Вятский государственный университет, именно он выиграл аукцион, начальная цена которого превышала 4 миллиона рублей. Контракт с учебным заведением подписали в минприроды Омской области 14 апреля.
«Научные исследования проводятся в рамках подпрограммы „Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия“ государственной программы „Охрана окружающей среды Омской области“», - говорится в документе.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в 2023 году будут исследованы Крутинский, Муромцевский, Седельниковский, Большереченский, Саргатский и Любинский районы. До конца следующего года специалисты закончат научную деятельность в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарском районах.
После завершения всех исследований, в минприроды Омской области планируют переиздать Красную книгу.