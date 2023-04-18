З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир

В Омской области из бюджета потратят 3 миллиона рублей на исследование объектов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную книгу. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок. Исследованиями займется Вятский государственный университет, именно он выиграл аукцион, начальная цена которого превышала 4 миллиона рублей. Контракт с учебным заведением подписали в минприроды Омской области 14 апреля.