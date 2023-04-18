ВСК и ПЭК подписали соглашение о совместной автоматизации бизнес-процессов

«Логистика, как и другие растущие отрасли российской экономики, сегодня проходит путь цифровой трансформации. Компании, не автоматизирующие бизнес-процессы, в том числе, страхование грузов, рискуют потерять рентабельность, — уверен Сергей Цикалюк. — Сегодня клиенты могут оформить страхование грузов онлайн с помощью передовых методов API-интеграции Страхового Дома ВСК с информационными системами компаний. Уникальность нашего сервиса — в наличии дистанционного урегулирования, удобного всем участникам процесса. Наш партнер, оператор логистических услуг ПЭК, уверенно идет в ногу со временем и внедряет самые передовые технологии, в том числе, страховые. Что делает его сервисы удобными, а бизнес рентабельным и современным».