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Врио губернатора Хоценко побывал на стройплощадке микрорайона «Зеленая Река»

18 апреля 2023, 04:44
Фото: правительство Омской области
Вице-президент девелоперской группы «Эталон» представил проект застройки.

Временный руководитель Омской области Виталий Хоценко оценил, как идет строительство жилого квартала на улице Волгоградская. Здесь появится комплекс современных домов со школами и детскими садами. В общей сложности площадь проекта составит почти 1,4 млн кв. м.

В этом году «Эталон» разработает проектно-сметную документацию на строительство дороги на улице Дергачева, школы и садика на 350 мест. Микрорайон «Зеленая Река» развернут на земельном участке площадью больше 160 га.

Фото: Правительство Омской области
«Здесь будет построено порядка миллиона кв. м жилья. С компанией есть договоренность, что они проектируют за свои средства социальные объекты, проходят экспертизу и передают нам. Правительство региона в свою очередь будет участвовать в госпрограммах, нацпроектах, для того чтобы привлечь федеральные деньги на строительство садов и школ», — рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.

5% жилья при этом передадут в собственность правительства, чтобы передавать эти квартиры детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья и обманутым дольщикам. До конца следующего года компания выделит на эти цели порядка 200 квартир.

Хоценко оценил, что работы ведутся качественно. Сейчас на площадке трудятся 500 человек, к лету строительная группа увеличится до 1000 рабочих. Проект развивается с опережением графика.

Хоценко дал старт строительству нового животноводческого комплекса в Омской области
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#Алина Ясинская#Строительство#Микрорайон#Зеленая река#Эталон#Виталий Хоценко#Город#Политика#Бизнес#Новости#Омск
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