Врач: визуально определить, опасен ли клещ, невозможно

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Эксперт объяснила, что после укуса клеща может развиться энцефалит, поражающий нервную систему и представляющий опасность для здоровья. Симптомы энцефалита могут напоминать грипп или ОРВИ, включая головную боль, озноб, резкое повышение температуры, боль в мышцах и расстройства пищеварения, пишет iz.ru.
Александрова подчеркнула, что визуально определить, опасен ли клещ, невозможно, поэтому при обнаружении его на теле необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт, где специалист извлечет клеща и сделает лабораторный анализ на энцефалит. Если клещ был удален самостоятельно, его также нужно отправить на анализ. В случае, если клещ был инфицирован, врач назначит терапию, предотвращающую опасные осложнения.
Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Александрова посоветовала надевать максимально закрытую одежду и использовать репелленты на открытые участки тела при поездках в лес, парк или за город. Также рекомендуется регулярно осматривать себя, одежду и животных, если их берут на прогулку. Если поездка планируется в регионы, где много клещей, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до поездки.