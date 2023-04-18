Врач: визуально определить, опасен ли клещ, невозможно

Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Александрова посоветовала надевать максимально закрытую одежду и использовать репелленты на открытые участки тела при поездках в лес, парк или за город. Также рекомендуется регулярно осматривать себя, одежду и животных, если их берут на прогулку. Если поездка планируется в регионы, где много клещей, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до поездки.