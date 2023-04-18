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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Врач: визуально определить, опасен ли клещ, невозможно

18 апреля 2023, 13:03
Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова рассказала о том, что нужно делать при укусе клеща.

Эксперт объяснила, что после укуса клеща может развиться энцефалит, поражающий нервную систему и представляющий опасность для здоровья. Симптомы энцефалита могут напоминать грипп или ОРВИ, включая головную боль, озноб, резкое повышение температуры, боль в мышцах и расстройства пищеварения, пишет iz.ru.

Александрова подчеркнула, что визуально определить, опасен ли клещ, невозможно, поэтому при обнаружении его на теле необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт, где специалист извлечет клеща и сделает лабораторный анализ на энцефалит. Если клещ был удален самостоятельно, его также нужно отправить на анализ. В случае, если клещ был инфицирован, врач назначит терапию, предотвращающую опасные осложнения.

Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Александрова посоветовала надевать максимально закрытую одежду и использовать репелленты на открытые участки тела при поездках в лес, парк или за город. Также рекомендуется регулярно осматривать себя, одежду и животных, если их берут на прогулку. Если поездка планируется в регионы, где много клещей, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до поездки.

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