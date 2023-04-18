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Published Сегодня, 11:17

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В центре Омска вспыхнул столетний памятник архитектуры

18 апреля 2023, 11:17
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В пожаре никто не пострадал
Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В центре Омска на пресечении улиц Ленина и Чокана Валиханова сегодня, 18 апреля, около 3 часов дня произошел пожар в 4-этажном административном здании, сообщили в региональном МЧС.

«Для тушения пожара от МЧС России к месту направлены восемь единиц техники и 37 человек личного состава. В 16:02 пожар локализован, его площадь составила 80 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 16:13. Никто не пострадал.

Здание, в котором произошел  пожар, является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Дом построен в 1914-1915 годах, ранее в нем располагался доходный дома Машинского. Сейчас, согласно открытым источникам, в здании находятся кафе, бар, парикмахерская, магазины, туристическое агентство. 

В пожаре никто не пострадал
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#Евгений Игишев#Омск#Происшествия#МЧС#ГУ МЧС#Видео
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