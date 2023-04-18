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В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером

18 апреля 2023, 09:00
Фото: Город55
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В Омской области 18 апреля планируют ввести режим неблагоприятных метеоусловий

Погода обещает быть неблагоприятной для рассеивания смога.

Сегодня, 18 апреля, в Омской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

«С 22 часов 18.04.2023 до 11 часов 19.04.2023 на территории города Омска и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали в ведомстве.

На загрязненность воздуха омичи жалуются в социальных сетях.

«Набережная имени Тухачевского. Не продохнуть даже днем, ветер со стороны Нефтяников», — сообщила пользовательница Елена Сова в паблике проекта «ДЫШИ! Омск».
«На Московке к запаху гари еще и мерзкий налет на подоконниках и машине с сажевого добавляется», — рассказала омичка Зарина Маркова.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 19 апреля в Омской области ожидается сухая и безветренная погода, что также будет способствовать сохранению режима НМУ. О выбросах омичи могут сообщить на горячую линию:

В Омскую область с середины недели придет теплая и безветренная погода
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#Евгений Игишев#Нму#Режим нму#Погода#Министерство природы#Черное небо#Город#Омск#Омская область
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