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В Омской области в лесу нашли тело 46-летнего мужчины

18 апреля 2023, 04:38
Фото: 1MI
Тело мужчины обнаружили в лесу
Предварительно, по заключению экспертов, его смерть наступила от асфиксии.

В Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 46-летнего мужчины, тело которого нашли в лесу в 3 километрах от рабочего поселка Таврическое.

«Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило от очевидцев 14 апреля около 14:51. Предварительно, следов насилия или криминала на теле не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По предварительному заключению силовиков, смерть мужчины наступила от асфиксии, на данном этапе криминальный характер этого инцидента не подтверждается.

Известно, что погибший проживал в поселке Таврическом и ранее был индивидуальным предпринимателем. Он занимался пассажирскими перевозками.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

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#Василий Попов#Смерть#Труп#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Таврический район
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