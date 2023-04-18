В Омской области в лесу нашли тело 46-летнего мужчины

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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В Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 46-летнего мужчины, тело которого нашли в лесу в 3 километрах от рабочего поселка Таврическое.
«Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило от очевидцев 14 апреля около 14:51. Предварительно, следов насилия или криминала на теле не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По предварительному заключению силовиков, смерть мужчины наступила от асфиксии, на данном этапе криминальный характер этого инцидента не подтверждается.
Известно, что погибший проживал в поселке Таврическом и ранее был индивидуальным предпринимателем. Он занимался пассажирскими перевозками.
По факту смерти мужчины проводится проверка.