В Омской области суд заставил больницу выдать малышу лечебное питание

Когда на ситуацию обратила внимание прокуратура, подав иск в суд, к делу подключились и приставы. Они поставили в известность представителей регионального минздрава и районной больницы, что они обязаны исполнить решение суда. В случае игнорирования их ждала не только административная ответственность, но и уголовная.