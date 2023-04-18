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В Омской области суд заставил больницу выдать малышу лечебное питание

18 апреля 2023, 06:14
Фото: Город55
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Казусный момент возник в Саргатской центральной районной больнице.

Юному пациенту медучреждения требовалось регулярно принимать лечебный препарат «Нутрини». В сутки четырехгодовалый ребенок должен был употреблять пять банок, но организацией лечебного питания в больнице не занялись.

Когда на ситуацию обратила внимание прокуратура, подав иск в суд, к делу подключились и приставы. Они поставили в известность представителей регионального минздрава и районной больницы, что они обязаны исполнить решение суда. В случае игнорирования их ждала не только административная ответственность, но и уголовная.

По итогу проблему удалось разрешить только после этого вмешательства. Ребенку закупили за счет средств областного бюджета лечебное питание на несколько месяцев вперед. Родители маленького пациента получили на руки жизненно необходимый для него препарат.

«Решение суда будет находится под постоянным контролем должностного лица и при возникновении каких-либо заминок с получением препарата исполнительное производство будет возобновлено», — уточнили в пресс-службе судебных приставов.

Ранее Город55 писал о матери-одиночке, воспитывающей ребенка с инвалидностью. Известно, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Женщину обязаны поставить на учет как нуждающуюся в новом жилье, однако администрация игнорирует проблему семьи. По данному факту следователи запустили проверку.

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#Алина Ясинская#Суд#Лекарства#Лечебный препарат#Ребенок#Судебные приставы#Дети#Здоровье#Общество#Новости#Омская область
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