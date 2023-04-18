В Омском городском совете наградили первых меценатов

Перед «Промстройкомплект-Сервисом» открывается особенно обширное поле для деятельности, если учесть, что гимназия №85 совсем недавно получила еще одно здание — дом на улице Булатова, в котором прежде располагались Госжилинспекция и «Социальная защита». Шихмирзаев рассказал, что и это здание его компания будет приводить в порядок, так что работы наберется «на годы вперед».