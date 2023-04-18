В Омском городском совете наградили первых меценатов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Омском городском парламенте сегодня, 18 апреля, прошла первая церемония награждения меценатов. Как уже писал Город55, городская администрация с начала 2022 года заключает с представителями местного бизнеса соглашения о меценатской помощи детским образовательным учреждениям — школам и детским садам. В прошлом году было заключено 14 таких соглашений, в текущем — 5, а в ближайшую пятницу, 21 апреля будет заключено 20-е.
В марте Омский городской совет выбрал «Мецената года». Это почетное звание получила компания «Промстройкомплект-Сервис» в лице его генерального директора Шамила Шихмирзаева, который первым заключил соглашение с администрацией и существенно помог гимназии №85.
Еще три предпринимателя получили право на почетный нагрудный знак «Меценат». Это Александр Сасин (гендиректор компании «Стройбетон», помогающей школе №81), Таймас Абдуалинов (исполнительный директор строительной компании «Металлинвест», меценат школы №50) и индивидуальный предприниматель Ашот Татоян, который спонсирует детскую школу искусств №10 имени Арно Бабаджаняна. Кстати, Абдуалинов — депутат Городского совета, а Татоян — депутат Законодательного собрания Омской области
— Сегодня радостное событие, — рассказал журналистам перед началом награждения мэр Омска Сергей Шелест. — Мы чествуем наших меценатов — людей, которые заработали денег на омской земле и при этом неравнодушны к тому, что происходит вокруг, готовы оказывать бескорыстную помощь нашим детям.
На уточняющий вопрос «Сколько всего соглашений о меценатской помощи вы планируете подписать?» мэр ответил, что в этом вопросе надо стараться по максимуму.
— В перспективе сколько удастся, столько и подпишем, — объяснил Шелест. — Детских учреждений в Омске очень много: школ 153, детских садов порядка 260, и хорошо, если за каждым учреждением будет закреплен человек, который будет помогать и болеть душой за то, что там происходит.
По словам мэра, в первые недели после вступления в должность, изучив скромные возможности городского бюджета и посетив ряд школ и детсадов, он испытал чувство стыда перед детьми и их родителями за состояние образовательных учреждений. Тогда и было решено развивать меценатский проект, чтобы использовать помощь неравнодушных омичей.
Стоит отметить, что на сегодняшнее чествование награжденных приехали и другие меценаты. В их числе, например, бывший вице-мэр Омска Иосиф Дроботенко (сейчас он руководит компанией «Ретракс», официальным дилером ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ»), соучредитель ООО «Сибирский провиант» Юрий Чащин, учредитель компании «Продтехнологии» Олег Неверов и другие известные омские предприниматели.
Ведущий рассказал собравшимся, что в начале прошлого века в Омске сложилась атмосфера престижности благотворительности, чему способствовала система поощрений в виде почетных званий и наград. Получается, у Сергея Шелеста, инициировавшего поиск меценатов, были достаточно успешные исторические примеры.
Председатель Городского совета Владимир Корбут высоко оценил промежуточные результаты этого поиска, отметив, что сегодня в истории Омска открывается новая прекрасная страница.
— Сегодня в истории Омска открывается новая прекрасная страница, — рассказал спикер. — Готовность заниматься благотворительностью — это то качество, которое от Бога идет людям. Это тот институт, который помогает безвозмездно решать очень сложные задачи. Поэтому сегодняшнее событие — большой праздник для города. Вовлечение в меценатство новых бизнесменов и руководителей обеспечит помощью школы и детсады, поможет развитию спорта и науки, улучшит состояние всего нашего города, что позволит в дальнейшем сделать Омск более привлекательным, красивым и, главное, родным.
Владимиру Корбуту, по его словам, было особенно приятно видеть в числе меценатов Аймаса Абдуалинова, депутата городского парламента.
— Вы первый по алфавиту и первым встали в ряды меценатов от Городского совета, — отметил спикер.
Абдуалинов в ответ выразил признательность городской администрации за развитие института меценатства.
— Это один из успешнейших проектов в нашем городе, — констатировал депутат. — Он помогает неравнодушным омичам участвовать в жизни Омска. Нами сделано много, но пока недостаточно, мы будем продолжать работу, чтобы привести школу полностью в порядок.
Компания Абдуалинова помогает школе №50, расположенной на окраине Омска, в Старом Кировске. Соглашение о меценатской помощи заключено на 5 лет.
Если Абдуалинов, Сасин и Татоян получили нагрудные знаки, то Шихмирзаев был награжден почетной грамотой и свидетельством «Меценат года-2022». Стоит отметить, что в Омске разработана многоступенчатая система награждения: человек, трижды ставший «Меценатом года», может претендовать на звание «Почетный гражданин Омска», связанное с высоким престижем и рядом привилегий.
Таким образом, Шихмирзаев сделал первый шаг к еще более высокой награде. Его заслуги особенно велики, если учесть, что гендиректор «Промстройкомплект-Сервиса» первым заключил соглашение и уже выполнил все свои обязательства в полном объеме. Однако меценат, похоже, человек скромный.
— Я прекрасно понимаю, — рассказал он, получив грамоту, — что все, кто здесь присутствует, заслуживают этой награды. Все же мне очень приятно. Работа проделана, но еще много работы предстоит, и мы будем ее продолжать.
Перед «Промстройкомплект-Сервисом» открывается особенно обширное поле для деятельности, если учесть, что гимназия №85 совсем недавно получила еще одно здание — дом на улице Булатова, в котором прежде располагались Госжилинспекция и «Социальная защита». Шихмирзаев рассказал, что и это здание его компания будет приводить в порядок, так что работы наберется «на годы вперед».
— Я надеюсь, что многие предприниматели и неравнодушные омичи присоединятся к нам, — этими словами меценат закончил свое выступление.
Эти надежды наверняка разделяют и многие другие жители Омска.