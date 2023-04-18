В Омске переназначили председателя Региональной энергетической комиссии

Также сегодня стало известно, что Мина Ахвердиева назначена пресс-секретарем временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко. Источник Города55 подтвердил ее переход на должность. Ахвердиева уже работала вместе с Хоценко, когда он был председателем правительства Донецкой Народной Республики.