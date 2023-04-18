Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске переназначили председателя Региональной энергетической комиссии. Соответствующее распоряжение, подписанное врио губернатора Виталием Хоценко, опубликовали сегодня, 18 апреля, на официальном портале правовой информации.
«Назначить Русских Дмитрия Александровича председателем Региональной энергетической комиссии Омской области 17 апреля 2023 года на срок полномочий временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.
Отметим, ранее Дмитрий Русских более 11 лет работал на госслужбе в Республике Татарстан, в том числе на руководящих должностях. 1 февраля 2023 годя экс-губернатор Омской области Александр Бурков назначил Русских на должность председателя РЭК.
Также сегодня стало известно, что Мина Ахвердиева назначена пресс-секретарем временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко. Источник Города55 подтвердил ее переход на должность. Ахвердиева уже работала вместе с Хоценко, когда он был председателем правительства Донецкой Народной Республики.