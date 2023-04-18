Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как стало известно Городу55, генеральная репетиция парада Победы пройдет в Омске 6 мая. Расчеты пройдут по Соборной площади с 20:00 до 24:00. Сам же парад традиционно состоится в День Победы, 9 мая.
В прошлом году на параде выправку и строевой шаг продемонстрировал 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений региона. После торжественного построения войск Омского гарнизона по Соборной площади прошла колонна легкой и тяжелой военной авто- и бронетехники. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, а за ним проследовали ретро-автомобили с артиллерийскими орудиями и современная техника, которая стоит на вооружении у спецслужб.
Напомним, сегодня, 18 апреля, стало известно, что по всей стране отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая. Вместо традиционного формата организаторы предлагают разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде.