В прошлом году на параде выправку и строевой шаг продемонстрировал 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений региона. После торжественного построения войск Омского гарнизона по Соборной площади прошла колонна легкой и тяжелой военной авто- и бронетехники. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, а за ним проследовали ретро-автомобили с артиллерийскими орудиями и современная техника, которая стоит на вооружении у спецслужб.