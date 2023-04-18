В больнице главного омского единоросса Бережного построят операционный корпус

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:07
В Клиническом медико-хирургическом центре г. Омска на улице Булатова, 105 появится новый операционный корпус. Городу55 стало известно, что проект строительства уже получил положительное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области».
Подготовкой проектной документации занимались ООО «Омскпроект» (с марта 2022-го гендиректор — Антон Мурашко) и ООО «Автомобильные дороги и мосты» (руководитель Владимир Голубенко). В качестве застройщика указано БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик». Директором последнего 2 февраля 2023 года стал Дмитрий Пшеничников.
Напомним, что Клинический медико-хирургический центр основали в 2006 году на базе двух медучреждений — Областной специализированной травматолого-ортопедической больницы и Медико-санитарной части №10. Главным врачом в КМХЦ работает Вадим Бережной, который также является секретарем омского регионального отделения «Единой России», депутатом Заксобрания Омской области и председателем комитета финансовой и бюджетной политики.