В больнице главного омского единоросса Бережного построят операционный корпус

Напомним, что Клинический медико-хирургический центр основали в 2006 году на базе двух медучреждений — Областной специализированной травматолого-ортопедической больницы и Медико-санитарной части №10. Главным врачом в КМХЦ работает Вадим Бережной, который также является секретарем омского регионального отделения «Единой России», депутатом Заксобрания Омской области и председателем комитета финансовой и бюджетной политики.