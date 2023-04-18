У молодого омича угнали с поля раритетный «ВАЗ» без аккумулятора

Полицейские просят звонить, если вдруг горожане заметили похищенное авто. К слову, из-за своей покраски оно сильно выделяется от остальных. На всем корпусе нанесены черные штрихи, которые контрастируют с белым тоном «ВАЗа». Телефоны для связи 79-22-02, 8-950-793-76-65 или 102.