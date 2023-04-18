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У молодого омича угнали с поля раритетный «ВАЗ» без аккумулятора

18 апреля 2023, 02:34
Фото: УМВД РФ по Омской области
Полицейские в данный момент ищут похищенное авто.

В поле возле аэропорта в Омске стоял разрисованный «ВАЗ-2101». Раритетное авто приобрел в начале марта 20-летний омич, но им не пользовался. Он взял машину за 15 тыс рублей.

Парень решил поставить «ВАЗ» без государственных знаков и аккумуляторной батареи в отдалении от людей. Однако неизвестные нашли «копейку» и отбуксировали ее с места парковки.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Полицейские просят звонить, если вдруг горожане заметили похищенное авто. К слову, из-за своей покраски оно сильно выделяется от остальных. На всем корпусе нанесены черные штрихи, которые контрастируют с белым тоном «ВАЗа». Телефоны для связи 79-22-02, 8-950-793-76-65 или 102.

Омич разочаровался в неудачном угоне авто и ушел домой пешком
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#Алина Ясинская#Ваз#Угон#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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