У молодого омича угнали с поля раритетный «ВАЗ» без аккумулятора

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В поле возле аэропорта в Омске стоял разрисованный «ВАЗ-2101». Раритетное авто приобрел в начале марта 20-летний омич, но им не пользовался. Он взял машину за 15 тыс рублей.
Парень решил поставить «ВАЗ» без государственных знаков и аккумуляторной батареи в отдалении от людей. Однако неизвестные нашли «копейку» и отбуксировали ее с места парковки.
Полицейские просят звонить, если вдруг горожане заметили похищенное авто. К слову, из-за своей покраски оно сильно выделяется от остальных. На всем корпусе нанесены черные штрихи, которые контрастируют с белым тоном «ВАЗа». Телефоны для связи 79-22-02, 8-950-793-76-65 или 102.