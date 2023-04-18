Центральный банк России опровергает свою связь с мировой финансовой элитой

Он заявил, что решения по денежно-кредитной политике принимает совет директоров Центрального Банка, на регулярных заседаниях, которые проходят восемь раз в год. Заботкин также опроверг миф о том, что Центральный банк России подчинен мировым финансовым властям, которые действуют в тени, пишет RT.