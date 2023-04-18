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Центральный банк России опровергает свою связь с мировой финансовой элитой

18 апреля 2023, 16:50
В интервью подкасту Первого канала «Легкие деньги», заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин опроверг информацию о том, что финансовый регулятор принимает решения по приказу мировой финансовой «закулисы».

Он заявил, что решения по денежно-кредитной политике принимает совет директоров Центрального Банка, на регулярных заседаниях, которые проходят восемь раз в год. Заботкин также опроверг миф о том, что Центральный банк России подчинен мировым финансовым властям, которые действуют в тени, пишет RT.

Он сказал, что этому утверждению нужно относиться как к мифу, который сформировался в 90-е годы, когда в России была гиперинфляция и большие бюджетные дефициты, а Международный валютный фонд активно участвовал в макроэкономической стабилизации страны.

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