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Posted 18 апреля 2023, 09:33

Published 18 апреля 2023, 09:33

Modified 18 апреля 2023, 09:34

Updated 18 апреля 2023, 09:34

Судан согласен на 24-часовую гуманитарную паузу

18 апреля 2023, 09:33
Как сообщили силы быстрого реагирования Судана в Twitter, они подтверждают свое согласие с предложением о перемирии. Однако, армия не соблюдает перемирия и продолжает наносить авиаудары.

Конфликт в Судане связан с разногласиями между командующим армией и главой суверенного совета, - пишут Известия.

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