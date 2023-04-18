Судан согласен на 24-часовую гуманитарную паузу

Как сообщили силы быстрого реагирования Судана в Twitter, они подтверждают свое согласие с предложением о перемирии. Однако, армия не соблюдает перемирия и продолжает наносить авиаудары.

Конфликт в Судане связан с разногласиями между командующим армией и главой суверенного совета, - пишут Известия.