С начала весны больше 40 жителей Омской области пострадали от укусов клещей

Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Если хоботок остался в коже, то нужно обработать участок йодом 5%. Через время черная точка исчезнет. Далее нужно тщательно вымыть с мылом руки. Конечно, желательно после укуса обратиться к специалистам, а клеща отвезти к специалистам в закрытом флаконе.