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С начала весны больше 40 жителей Омской области пострадали от укусов клещей

18 апреля 2023, 03:48
Фото: Город55
В числе укушенных также есть дети.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора на 17 апреля, клещи покусали 41 человека. По оценке специалистов, это норма, показатели не превышают среднемноголетних значений.

Среди пострадавших от насекомых оказались 16 детей. Известно, что у укушенных клещами пациентов нет каких-либо проявлений инфекционных заболеваний. К слову, жители Омской области не пренебрегают безопасностью и прививаются против клещевого энцефалита. Так, с начала года прививку поставили больше 24 тыс человек.

«В специализированных лабораториях исследовано 97,5% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 2 экземпляра, вирусом клещевого энцефалита — 1 экз., зараженных боррелиями и возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При самостоятельном удалении клеща с кожи нужно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому отверстию клеща. Держать тело насекомого необходимо перпендикулярно к поверхности кожи, после повернуть вокруг оси и вытащить.

Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Если хоботок остался в коже, то нужно обработать участок йодом 5%. Через время черная точка исчезнет. Далее нужно тщательно вымыть с мылом руки. Конечно, желательно после укуса обратиться к специалистам, а клеща отвезти к специалистам в закрытом флаконе.

Лаборатории для исследования клещей:

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»;
  • ФБУН «Омский НИИ природноочаговых инфекций»;
  • БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ»;
  • БУЗОО «Крутинская ЦРБ»;
  • Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе».
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#Алина Ясинская#Клещи#Клещевой энцефалит#Здоровье#Общество#Новости#Омская область
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