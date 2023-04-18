С начала весны больше 40 жителей Омской области пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Согласно данным регионального Роспотребнадзора на 17 апреля, клещи покусали 41 человека. По оценке специалистов, это норма, показатели не превышают среднемноголетних значений.
Среди пострадавших от насекомых оказались 16 детей. Известно, что у укушенных клещами пациентов нет каких-либо проявлений инфекционных заболеваний. К слову, жители Омской области не пренебрегают безопасностью и прививаются против клещевого энцефалита. Так, с начала года прививку поставили больше 24 тыс человек.
«В специализированных лабораториях исследовано 97,5% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 2 экземпляра, вирусом клещевого энцефалита — 1 экз., зараженных боррелиями и возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
При самостоятельном удалении клеща с кожи нужно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому отверстию клеща. Держать тело насекомого необходимо перпендикулярно к поверхности кожи, после повернуть вокруг оси и вытащить.
Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Если хоботок остался в коже, то нужно обработать участок йодом 5%. Через время черная точка исчезнет. Далее нужно тщательно вымыть с мылом руки. Конечно, желательно после укуса обратиться к специалистам, а клеща отвезти к специалистам в закрытом флаконе.
Лаборатории для исследования клещей: