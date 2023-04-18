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Омскому бизнесмену Капустину одобряют уже третий проект строительства дома в Троицком

18 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
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На земельном участке площадью 138 925 квадратных метров разрешена среднеэтажная жилая застройка.

Московская компания ООО «Техинвест», учредителем которой является омский бизнесмен и совладелец РИА «Омск-информ» Святослав Капустин, получает уже третье положительное заключение на проект строительства дома в селе Троицкое.

Строить многоквартирные жилые дома планируют на земельном участке с кадастровым номером 55:20:220302:4930. Находится он в селе Троицкое Омского района на бульваре Школьный.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

Подготовкой проектной документации занимался индивидуальный предприниматель Александр Лавров. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Положительное заключение экспертизы на возведение жилого дома в Троицком выдали 7, 10 и 17 апреля.

Отметим, что земельный участок площадью 138 925 кв. м отведен под среднеэтажную жилую застройку. Так как все три раза на согласование отправляли один проект, можно предположить, что компания Капустина планирует масштабное строительство в Омском районе.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Жилой дом#Проект#Бизнес#Город#Общество#Новости#Омск#Омский район#Село Троицкое#Святослав Капустин
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