Омскому бизнесмену Капустину одобряют уже третий проект строительства дома в Троицком

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Московская компания ООО «Техинвест», учредителем которой является омский бизнесмен и совладелец РИА «Омск-информ» Святослав Капустин, получает уже третье положительное заключение на проект строительства дома в селе Троицкое.
Строить многоквартирные жилые дома планируют на земельном участке с кадастровым номером 55:20:220302:4930. Находится он в селе Троицкое Омского района на бульваре Школьный.
Подготовкой проектной документации занимался индивидуальный предприниматель Александр Лавров. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Положительное заключение экспертизы на возведение жилого дома в Троицком выдали 7, 10 и 17 апреля.
Отметим, что земельный участок площадью 138 925 кв. м отведен под среднеэтажную жилую застройку. Так как все три раза на согласование отправляли один проект, можно предположить, что компания Капустина планирует масштабное строительство в Омском районе.