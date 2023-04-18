Омский минстрой не нашел желающих построить жилой дом для детей-сирот в Черлаке

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Омский минстрой искал подрядчика для строительства восьмиквартирного жилого дома в районном поселке Черлак на улице Мельникова, 2В. Жилые помещения планировалось предоставить детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.
Подрядчику готовы были заплатить 26 970 551,83 рубля. Однако торги пришлось признать несостоявшимися, так как желающих начать строительство жилого дома не нашлось.
«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся», — говорится на портале госзакупок.
Отметим, что согласно проекту контракта построить двухэтажный многоквартирный дом в Черлаке нужно было до 20 декабря 2023 года. Объявит ли министерство строительства новые торги и не придется ли теперь менять сроки работы, пока не сообщается.
Напомним, в этом году для омских сирот приобретут 234 квартиры. На эти цели выделили 1,018 млрд рублей.