Представители ООО «ЭталонПроект» спроектировали архитектурный эскиз объекта и в скором времени отправят его на проверку в Госэкспертизу Омской области. Это трехэтажное здание общей площадью 13 тыс кв. м появится в границах мини-парка, который создадут специально для воспитанников. В садике будет предусмотрены отдельные помещения для организации кружков и секций, а также собственный бассейн.

Во дворе садика «Эталон» оборудует мини-скалодром и площадку для изучения ПДД. По всей территории игрового пространства будет высажена зеленая изгородь, рассказали в минстрое.