Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:53
По улице Волгоградской на Левом берегу вовсю идет строительство нового микрорайона. Девелоперская группа «Эталон» возведет не только жилые дома, но и школы, детские сады.
Так, один из первых садиков, согласно проекту, вместит 350 детей. В общей сложности на территории построят десять дошкольных учреждений и три школы. Региональный минстрой показал, каким будет первое здание для малышей.
Представители ООО «ЭталонПроект» спроектировали архитектурный эскиз объекта и в скором времени отправят его на проверку в Госэкспертизу Омской области. Это трехэтажное здание общей площадью 13 тыс кв. м появится в границах мини-парка, который создадут специально для воспитанников. В садике будет предусмотрены отдельные помещения для организации кружков и секций, а также собственный бассейн.
Во дворе садика «Эталон» оборудует мини-скалодром и площадку для изучения ПДД. По всей территории игрового пространства будет высажена зеленая изгородь, рассказали в минстрое.
Добавим, что 5% жилья в «Зеленой Реке» девелопер передаст в собственность правительства. Квартиры в новом жилом квартале в будущем будут выделять детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья и обманутым дольщикам.