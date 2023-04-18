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Омичам показали, как будет выглядеть детсад с бассейном и скалодромом на Левобережье

18 апреля 2023, 08:47
Фото: Министерство строительства Омской области
Дошкольное учреждение будет построено в жилом квартале «Зеленая Река».

По улице Волгоградской на Левом берегу вовсю идет строительство нового микрорайона. Девелоперская группа «Эталон» возведет не только жилые дома, но и школы, детские сады.

Так, один из первых садиков, согласно проекту, вместит 350 детей. В общей сложности на территории построят десять дошкольных учреждений и три школы. Региональный минстрой показал, каким будет первое здание для малышей.

Фото: Министерство строительства Омской области

Представители ООО «ЭталонПроект» спроектировали архитектурный эскиз объекта и в скором времени отправят его на проверку в Госэкспертизу Омской области. Это трехэтажное здание общей площадью 13 тыс кв. м появится в границах мини-парка, который создадут специально для воспитанников. В садике будет предусмотрены отдельные помещения для организации кружков и секций, а также собственный бассейн.
Во дворе садика «Эталон» оборудует мини-скалодром и площадку для изучения ПДД. По всей территории игрового пространства будет высажена зеленая изгородь, рассказали в минстрое.

Добавим, что 5% жилья в «Зеленой Реке» девелопер передаст в собственность правительства. Квартиры в новом жилом квартале в будущем будут выделять детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья и обманутым дольщикам.

Врио губернатора Хоценко побывал на стройплощадке микрорайона «Зеленая Река»
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#Алина Ясинская#Зеленая река#Микрорайон#Детский сад#Эталон#Строительство#Школа#Общество#Дети#Новости#Омск
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