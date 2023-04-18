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Никулин: В Японии детей учат, что атомные бомбардировки устроил СССР

18 апреля 2023, 14:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как события, принесшие неописуемый ущерб и страдания людям. Однако он не упомянул, что именно США являются инициаторами этих бомбардировок, а также не принес никаких извинений за эти действия.

Об этом сообщает портал News Unrolled.

В связи с этим корреспондент Общественной службы новостей обратился к военному эксперту и бывшему члену Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.

Он подчеркнул, что ядерные удары по Японии были нанесены 6 и 9 августа 1945 года с использованием бомб «Малыш» и «Толстяк». В результате каждого удара одномоментно погибло около 80 тысяч человек, а если учитывать последствия поражающих факторов, таких как радиация, число погибших составляло 286 тысяч человек в Хиросиме и 166 тысяч в Нагасаки.

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