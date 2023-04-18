Никулин: В Японии детей учат, что атомные бомбардировки устроил СССР

Он подчеркнул, что ядерные удары по Японии были нанесены 6 и 9 августа 1945 года с использованием бомб «Малыш» и «Толстяк». В результате каждого удара одномоментно погибло около 80 тысяч человек, а если учитывать последствия поражающих факторов, таких как радиация, число погибших составляло 286 тысяч человек в Хиросиме и 166 тысяч в Нагасаки.