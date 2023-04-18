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«Нефтехимпроект» в Китае, «черное небо» и Красная книга. Омск сегодня

18 апреля 2023, 14:02
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. «Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае

У публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект» появится еще одно представительство за пределами России. Совет директоров компании решил открыть представительство в Китае и утвердил для него специальное положение. На данный момент у ОНХП уже есть филиал в Сербии и представительства в Казахстане и Узбекистане.

«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
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Новость №2. В Омской области 18 апреля планируют ввести режим неблагоприятных метеоусловий

С сегодняшнего вечера на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Сухая и безветренная погода будет способствовать плохому рассеиванию вредных примесей в воздухе. В минприроды предупредили, что готовы ввести в Омской области режим «черного неба». Омичи не перестают жаловаться в социальных сетях на качество воздуха на городских улицах.

В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
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Новость№3. В Омской области на исследование краснокнижной флоры и фауны потратят 3 миллиона

Из областного бюджета потратят 3 миллиона рублей на исследование объектов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную книгу. Исследованиями займется Вятский государственный университет, именно он выиграл аукцион, начальная цена которого превышала 4 миллиона рублей. Контракт с учебным заведением подписали в минприроды Омской области 14 апреля. Исследования пройдут в несколько этапов, по завершению которых в Омске планируют переиздать Красную книгу.

З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир
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