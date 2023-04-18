«Нефтехимпроект» в Китае, «черное небо» и Красная книга. Омск сегодня

У публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект» появится еще одно представительство за пределами России. Совет директоров компании решил открыть представительство в Китае и утвердил для него специальное положение. На данный момент у ОНХП уже есть филиал в Сербии и представительства в Казахстане и Узбекистане.