«Нефтехимпроект» в Китае, «черное небо» и Красная книга. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. «Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
У публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект» появится еще одно представительство за пределами России. Совет директоров компании решил открыть представительство в Китае и утвердил для него специальное положение. На данный момент у ОНХП уже есть филиал в Сербии и представительства в Казахстане и Узбекистане.
Новость №2. В Омской области 18 апреля планируют ввести режим неблагоприятных метеоусловий
С сегодняшнего вечера на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Сухая и безветренная погода будет способствовать плохому рассеиванию вредных примесей в воздухе. В минприроды предупредили, что готовы ввести в Омской области режим «черного неба». Омичи не перестают жаловаться в социальных сетях на качество воздуха на городских улицах.
Новость№3. В Омской области на исследование краснокнижной флоры и фауны потратят 3 миллиона
Из областного бюджета потратят 3 миллиона рублей на исследование объектов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную книгу. Исследованиями займется Вятский государственный университет, именно он выиграл аукцион, начальная цена которого превышала 4 миллиона рублей. Контракт с учебным заведением подписали в минприроды Омской области 14 апреля. Исследования пройдут в несколько этапов, по завершению которых в Омске планируют переиздать Красную книгу.