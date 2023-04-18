Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Названы самые популярные госуслуги в Подмосковье в этом сезоне

18 апреля 2023, 13:01
Региональный портал предоставляет доступ к 280 госуслугам. В Подмосковье определили самые востребованные услуги в этом сезоне. Одной из них является запись детей в школы по адресу прописки, которой воспользовались 45 тысяч человек за 10 дней.

Оформить заявление на портале можно в любое удобное время с помощью компьютера или смартфона. Жители также могут онлайн оформить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для детей-льготников, пишет 360tv.ru.

Еще одной популярной услугой весной является перевод садового дома в жилой или наоборот, срок предоставления которой сократился более чем в два раза. Помимо этого, на портале можно выбрать участок для фермерского хозяйства и оформить заявку на его получение, а также записать питомца в ветклинику.

Подпишитесь
На реке Иртыш в Омской области тронулся лед
Сегодня, 03:03
«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
Сегодня, 06:20
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Сегодня, 07:11
В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
Сегодня, 09:00
В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
Сегодня, 09:55
З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир
Сегодня, 08:29