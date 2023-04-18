Названы самые популярные госуслуги в Подмосковье в этом сезоне

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Оформить заявление на портале можно в любое удобное время с помощью компьютера или смартфона. Жители также могут онлайн оформить бесплатную путевку в лагерь или санаторий для детей-льготников, пишет 360tv.ru.
Еще одной популярной услугой весной является перевод садового дома в жилой или наоборот, срок предоставления которой сократился более чем в два раза. Помимо этого, на портале можно выбрать участок для фермерского хозяйства и оформить заявку на его получение, а также записать питомца в ветклинику.