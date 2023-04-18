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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Наступление новой эпидемии подтверждено тарологом Алисией

18 апреля 2023, 13:45
Недавно американские ученые предупредили о возможной новой пандемии, которая может произойти в ближайшее время.

Как сообщает издание Bloomberg, вероятность такого события в следующем десятилетии составляет 27,5%, что связывают с увеличением международных поездок, населения и угрозами зоонозных заболеваний. В связи с этим эксперты в области здравоохранения активно готовятся к возможной новой глобальной угрозе.

Таролог Алисия рассказала корреспонденту Общественной службы новостей свои прогнозы относительно возможной эпидемии. Она провела расклад на ситуацию с помощью карт Таро и отметила, что Десятка Жезлов предвещает всеобщее нервное истощение, а Шестерка Кубков указывает на то, что болезнь может захватывать группами и семьями.

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