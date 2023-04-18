Наступление новой эпидемии подтверждено тарологом Алисией

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как сообщает издание Bloomberg, вероятность такого события в следующем десятилетии составляет 27,5%, что связывают с увеличением международных поездок, населения и угрозами зоонозных заболеваний. В связи с этим эксперты в области здравоохранения активно готовятся к возможной новой глобальной угрозе.
Таролог Алисия рассказала корреспонденту Общественной службы новостей свои прогнозы относительно возможной эпидемии. Она провела расклад на ситуацию с помощью карт Таро и отметила, что Десятка Жезлов предвещает всеобщее нервное истощение, а Шестерка Кубков указывает на то, что болезнь может захватывать группами и семьями.