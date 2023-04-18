На реке Иртыш в Омской области тронулся лед

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Сервис онлайн-камер SMOTRIOMSK.RU запечатлел, как пару дней назад, 16 апреля, в поселке Черлак на Иртыше пошел лед. Жители города также заметили, как несколько льдин начали медленно двигаться по реке.
Ранее начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сообщала, что начало ледохода на Иртыше произойдет в период с 16 по 20 апреля, что на четыре дня раньше нормы. Похоже на то, что прогнозы синоптиков подтвердились, ведь лед на юге региона уже тронулся.
Сотрудники МЧС тем временем готовятся к паводковым ситуациям. Так, до прихода «большой» воды они отправились в поселок Затон Черлакского района, чтобы установить водомерный пост и следить за уровнем воды на территории. Помогать им в этом, кстати, будут беспилотники. Спасатели будут дежурить в поселке до полного завершения ледохода.