На реке Иртыш в Омской области тронулся лед

Сотрудники МЧС тем временем готовятся к паводковым ситуациям. Так, до прихода «большой» воды они отправились в поселок Затон Черлакского района, чтобы установить водомерный пост и следить за уровнем воды на территории. Помогать им в этом, кстати, будут беспилотники. Спасатели будут дежурить в поселке до полного завершения ледохода.