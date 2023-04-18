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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

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На реке Иртыш в Омской области тронулся лед

18 апреля 2023, 03:03
Фото: Город55
По прогнозам синоптиков ледоход должен начаться в регионе раньше положенного.

Сервис онлайн-камер SMOTRIOMSK.RU запечатлел, как пару дней назад, 16 апреля, в поселке Черлак на Иртыше пошел лед. Жители города также заметили, как несколько льдин начали медленно двигаться по реке.

Фото: Скриншот с паблика "100 необычных мест Омска и Омской области"

Ранее начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сообщала, что начало ледохода на Иртыше произойдет в период с 16 по 20 апреля, что на четыре дня раньше нормы. Похоже на то, что прогнозы синоптиков подтвердились, ведь лед на юге региона уже тронулся.

Сотрудники МЧС тем временем готовятся к паводковым ситуациям. Так, до прихода «большой» воды они отправились в поселок Затон Черлакского района, чтобы установить водомерный пост и следить за уровнем воды на территории. Помогать им в этом, кстати, будут беспилотники. Спасатели будут дежурить в поселке до полного завершения ледохода.

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#Алина Ясинская#Ледоход#Лед#Общество#Новости#Омская область#Омск
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