Кто подвержен риску заболевания смертельным гепатитом С: рассказ врача Эдигера

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Врач Александр Эдигер подчеркнул, что на начало 2023 года отмечается серьезный рост различных инфекционных заболеваний в стране, особенно в главных городах и транспортных хабах, пишет Общественная служба новостей.
Однако, ситуация со заболеваемостью гепатитом С в целом улучшилась за последние 10 лет благодаря высокоэффективным противовирусным препаратам, что позволяет излечить больше 90% зараженных. Врач подчеркнул, что сейчас гепатит С не считается неизлечимым и не является такой угрозой, как раньше.