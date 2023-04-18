Кто подвержен риску заболевания смертельным гепатитом С: рассказ врача Эдигера

Однако, ситуация со заболеваемостью гепатитом С в целом улучшилась за последние 10 лет благодаря высокоэффективным противовирусным препаратам, что позволяет излечить больше 90% зараженных. Врач подчеркнул, что сейчас гепатит С не считается неизлечимым и не является такой угрозой, как раньше.