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Кто подвержен риску заболевания смертельным гепатитом С: рассказ врача Эдигера

18 апреля 2023, 14:46
Специалист рассказал, что несмотря на сообщения о вспышке гепатита С, которые появляются регулярно и сравнения с ВИЧ, эпидемии в России не предвидится.

Врач Александр Эдигер подчеркнул, что на начало 2023 года отмечается серьезный рост различных инфекционных заболеваний в стране, особенно в главных городах и транспортных хабах, пишет Общественная служба новостей.

Однако, ситуация со заболеваемостью гепатитом С в целом улучшилась за последние 10 лет благодаря высокоэффективным противовирусным препаратам, что позволяет излечить больше 90% зараженных. Врач подчеркнул, что сейчас гепатит С не считается неизлечимым и не является такой угрозой, как раньше.

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