Иртыш под контролем: Росприроднадзор будет искать загрязнителей реки

Накануне стало известно о старте масштабного проекта по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России. Инициировал такую проверку Росприроднадзор. Как заявила глава ведомства Светлана Радионова, надзорные мероприятия пройдут в течение 2023 года.



Инспекторы Росприроднадзора побывают в местах, с которыми связано максимальное количество жалоб и обращений. В топ проблемных водоемов попал и Иртыш — главная река Омской области.



Специалисты намерены проверить все объекты, представляющие для Иртыша угрозу. Такими потенциальными источниками загрязнения могут быть несанкционированные сбросы сточных вод и отходов, кладбища и скотомогильники, затонувшие и полузатонувшие суда, свалки, незаконные постройки в границах водоохранных зон и так далее. Искать в водоемах будут нефтепродукты, цинк, железо, медь, марганец, аммоний-ион, фосфаты, фенолы и другие вещества.



По данным отчетов Обь-Иртышского УГМС, с начала 2021 года по настоящий момент в водоемах в черте Омска и его окрестностях зафиксировано 52 случая высоких и экстремально высоких превышений предельной концентрации различных загрязняющих веществ. Специалисты находили марганец, растворенный кислород, ртуть, нефтепродукты и фенол. Больше всего таких превышений было в Оми, чуть меньше были загрязнены реки Иртыш и Тара.



При этом, согласно отчету Минприроды Омской области, качество воды Иртыша специалисты характеризуют как «загрязненная», Оми - «грязная», а Тары - «очень загрязненная».