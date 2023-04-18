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Иртыш под контролем: Росприроднадзор будет искать загрязнителей реки

18 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Главная река Омской области попала в новый проект ведомства.

Накануне стало известно о старте масштабного проекта по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России. Инициировал такую проверку Росприроднадзор. Как заявила глава ведомства Светлана Радионова, надзорные мероприятия пройдут в течение 2023 года.

Инспекторы Росприроднадзора побывают в местах, с которыми связано максимальное количество жалоб и обращений. В топ проблемных водоемов попал и Иртыш — главная река Омской области.

Специалисты намерены проверить все объекты, представляющие для Иртыша угрозу. Такими потенциальными источниками загрязнения могут быть несанкционированные сбросы сточных вод и отходов, кладбища и скотомогильники, затонувшие и полузатонувшие суда, свалки, незаконные постройки в границах водоохранных зон и так далее. Искать в водоемах будут нефтепродукты, цинк, железо, медь, марганец, аммоний-ион, фосфаты, фенолы и другие вещества.

По данным отчетов Обь-Иртышского УГМС, с начала 2021 года по настоящий момент в водоемах в черте Омска и его окрестностях зафиксировано 52 случая высоких и экстремально высоких превышений предельной концентрации различных загрязняющих веществ. Специалисты находили марганец, растворенный кислород, ртуть, нефтепродукты и фенол. Больше всего таких превышений было в Оми, чуть меньше были загрязнены реки Иртыш и Тара.

При этом, согласно отчету Минприроды Омской области, качество воды Иртыша специалисты характеризуют как «загрязненная», Оми - «грязная», а Тары - «очень загрязненная».

#Иртыш#Загрязнение#Река#Проверки#Росприроднадзор#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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