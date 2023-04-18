Инфекционист предупреждает: корь может быть опасна для взрослых

Несмотря на то, что раньше корь считалась детской инфекцией, в последние годы это заболевание стало чаще диагностироваться у взрослых. При этом, как рассказал Коновалов, последствия инфицирования корью могут проявляться через продолжительное время в виде фатального процесса, известного как подострый коревой склерозирующий панэнцефалит, который вызывает различные расстройства личности и поведения, прогрессирующую деменцию, мышечные, двигательные, зрительные и когнитивные нарушения.