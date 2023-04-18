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Инфекционист предупреждает: корь может быть опасна для взрослых

18 апреля 2023, 13:13
Доктор Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук, подчеркнул, что взрослые пациенты тяжелее, чем дети, переносят корь, и у них чаще развиваются тяжелая интоксикация и упорная лихорадка.

Он также указал, что у пациентов с хроническими заболеваниями корь может приводить к обострению основной болезни, такой как диабет, астма, гипертония, болезни почек и онкологии, пишет iz.ru.

Несмотря на то, что раньше корь считалась детской инфекцией, в последние годы это заболевание стало чаще диагностироваться у взрослых. При этом, как рассказал Коновалов, последствия инфицирования корью могут проявляться через продолжительное время в виде фатального процесса, известного как подострый коревой склерозирующий панэнцефалит, который вызывает различные расстройства личности и поведения, прогрессирующую деменцию, мышечные, двигательные, зрительные и когнитивные нарушения.

В настоящее время в разных регионах России начали выявляться случаи кори, больше всего их выявлено в Новосибирской области, Дагестане и Самарской области.

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