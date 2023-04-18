Холодно и красиво. Сибирячка рассказала о жизни в Лондоне

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В разговоре с порталом «Сибдепо» девушка рассказала, что родилась в Новокузнецке, а после знакомства с мужем они вместе переехали в Москву. Супруга сибирячки часто отправляли в командировки, затем перевели на работу на Кипр, а потом — в Англию.
Девушка призналась, что ей было сложно перестроиться на жизнь в Лондоне. Она знает язык на базовом уровне, но иногда у нее не получается понимать местных жителей. Даже спустя два года жизни в другой стране она ощущает себя туристкой.
У супругов родилась дочь, которой очень нравится в Великобритании. Ее муж также быстро адаптировался к новой среде. Но вот к ценам семья девушки до сих пор не привыкла.
«Яйца, если переводить на русские деньги, будут стоить 200 рублей, а то и дороже, хлеб можно найти от 200 до 500 рублей. В целом в Англии продукты дороже, чем в России. Если сравнивать магазины одежды, которые есть здесь и которых нет в России, то это неправильно. В Англии одежда тоже дороже, но если говорить об одинаковых брендах в России и в Англии — например, про магазин h& m, то цены в них одинаковые» — говорит сибирячка.
Девушка отметила, что в Англии нет магазинов эконом-сегмента, какие есть в России: там обычно продаются вещи из Узбекистана или Китая. В Англии таких магазинов почти не найти.
Тяжелее всего дня сибирячки оказалось перенести новый формат отопления: в Великобритании в каждой квартире стоит отдельная система отопления, а жители зимой просто теплее одеваются. Если же хочется, чтобы в квартире было тепло и комфортно, то за это придется много заплатить.
Несмотря на это, во время поездки в Новокузнецк девушке было некомфортно от слишком горячих батарей в квартирах — она уже привыкла к постоянной прохладе.
Что касается дорог, девушка рассказала, что водители более четко следуют правилам, таксисты сдают особенный и сложный экзамен, а левостороннее движение кажется даже более удобным.
Также сибирячка сравнила российские и английские детские сады и площадки, особенности отдыха на природе и любимые напитки россиян и англичан. Но самым удивительным, по словам девушки, стало то, что в Англии совершенно не смотрят на сопли у детей и не носят шапки. Этот головной убор в Англии выдает туристов, коренные англичане даже зимой не носят шапок.