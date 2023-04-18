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Глава МИД Бразилии опроверг обвинения США в следовании российско-китайской пропаганде

18 апреля 2023, 08:34
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра категорически отверг недавние заявления Вашингтона о том, что Бразилия якобы следует "российско-китайской пропаганде" по Украине и не проверяет факты.

Бразильский министр не понимает, на каком основании американские власти пришли к такому выводу, в том числе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, выразивший данную позицию, пишет Pravda.Ru.

Тем временем, Бразилия не является единственной страной, не разделяющей политику Белого дома. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно отреагировал на угрозы ужесточить санкции против его страны со стороны представителей Госдепа США.

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