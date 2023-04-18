Глава МИД Бразилии опроверг обвинения США в следовании российско-китайской пропаганде

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Бразильский министр не понимает, на каком основании американские власти пришли к такому выводу, в том числе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, выразивший данную позицию, пишет Pravda.Ru.
Тем временем, Бразилия не является единственной страной, не разделяющей политику Белого дома. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно отреагировал на угрозы ужесточить санкции против его страны со стороны представителей Госдепа США.