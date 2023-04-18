Фетисов о признание WWF* иноагентом: Необходимо брать все в свои руки

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Фетисов отмечает, что WWF* и Greenpeace занимают определенную нишу и отличаются серьезным экспертным сообществом, но напоминает, что Всероссийское общество охраны природы (ВООП) было создано еще в 1924 году и насчитывало в советские годы 40 миллионов членов, и его престиж нужно поднимать, пишет rtvi.com.
Фетисов уверен, что сложившаяся ситуация будет меняться, и международные структуры, компании и организации вернутся в Россию, но пока необходимо брать все в свои руки и двигаться вперед.
*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов