Фетисов о признание WWF* иноагентом: Необходимо брать все в свои руки

Фетисов отмечает, что WWF* и Greenpeace занимают определенную нишу и отличаются серьезным экспертным сообществом, но напоминает, что Всероссийское общество охраны природы (ВООП) было создано еще в 1924 году и насчитывало в советские годы 40 миллионов членов, и его престиж нужно поднимать, пишет rtvi.com.