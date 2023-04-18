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Фетисов о признание WWF* иноагентом: Необходимо брать все в свои руки

18 апреля 2023, 11:31
Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что признание Всемирного фонда природы (WWF)* в России иноагентом не должно приводить к отстранению от вопросов развития экологии и ESG-повестки в нашей стране.

Фетисов отмечает, что WWF* и Greenpeace занимают определенную нишу и отличаются серьезным экспертным сообществом, но напоминает, что Всероссийское общество охраны природы (ВООП) было создано еще в 1924 году и насчитывало в советские годы 40 миллионов членов, и его престиж нужно поднимать, пишет rtvi.com.

Фетисов уверен, что сложившаяся ситуация будет меняться, и международные структуры, компании и организации вернутся в Россию, но пока необходимо брать все в свои руки и двигаться вперед.

*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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