Екатеринбург приведет бомбоубежища в порядок

В документе, опубликованном на сайте мэрии, говорится о необходимости учета уже существующих и создаваемых объектов гражданской обороны на территории города, пишет ФедералПресс. Каждый год до конца января власти должны определять потребность города в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны.