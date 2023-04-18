Екатеринбург приведет бомбоубежища в порядок

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В документе, опубликованном на сайте мэрии, говорится о необходимости учета уже существующих и создаваемых объектов гражданской обороны на территории города, пишет ФедералПресс. Каждый год до конца января власти должны определять потребность города в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны.
По постановлению, руководителям районов и МУПов поручено содержать объекты гражданской обороны в постоянной готовности, а также организовать работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории районов города.