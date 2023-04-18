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Екатеринбург приведет бомбоубежища в порядок

18 апреля 2023, 08:24
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в соответствии с которым бомбоубежища города будут приведены в порядок.

В документе, опубликованном на сайте мэрии, говорится о необходимости учета уже существующих и создаваемых объектов гражданской обороны на территории города, пишет ФедералПресс. Каждый год до конца января власти должны определять потребность города в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны.

По постановлению, руководителям районов и МУПов поручено содержать объекты гражданской обороны в постоянной готовности, а также организовать работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории районов города.

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