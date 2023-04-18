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Дмитрий Журавлев объяснил, почему внимание снова сосредоточено на исламистах

18 апреля 2023, 13:36
Сегодня снова появляются новости об уничтожении террористов группировки «Исламское государство», сообщает инфополе. Например, ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГИЛ, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске.

Также в США сообщили о возможной ликвидации одного из сирийских руководителей группировки. Генеральный директор Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев, рассказал корреспонденту Общественной службы новостей о причинах возобновления внимания к исламистам.

Он отметил, что, несмотря на то, что сегодня Украина и Тайвань являются более важными проблемами, ИГИЛ остается реальной угрозой. При этом он указал, что для России проблема ИГИЛ значительно более критическая, чем для США, из-за наличия мусульманских регионов в нашей стране.

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