Дмитрий Журавлев объяснил, почему внимание снова сосредоточено на исламистах

Он отметил, что, несмотря на то, что сегодня Украина и Тайвань являются более важными проблемами, ИГИЛ остается реальной угрозой. При этом он указал, что для России проблема ИГИЛ значительно более критическая, чем для США, из-за наличия мусульманских регионов в нашей стране.