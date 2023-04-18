Дмитрий Журавлев объяснил, почему внимание снова сосредоточено на исламистах

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Также в США сообщили о возможной ликвидации одного из сирийских руководителей группировки. Генеральный директор Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев, рассказал корреспонденту Общественной службы новостей о причинах возобновления внимания к исламистам.
Он отметил, что, несмотря на то, что сегодня Украина и Тайвань являются более важными проблемами, ИГИЛ остается реальной угрозой. При этом он указал, что для России проблема ИГИЛ значительно более критическая, чем для США, из-за наличия мусульманских регионов в нашей стране.