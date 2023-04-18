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Депутат Матвейчев назвал законопроект ЛДПР о «надругательстве над паспортом» «спамом»

18 апреля 2023, 14:06
В соответствии с сообщением издания «Ведомости», в Государственной думе был разработан законопроект, который предусматривает уголовное наказание за надругательство над паспортом.

Члены ЛДПР предложили наказывать нарушителей принудительными работами или тюремным заключением до года. В настоящее время за умышленную порчу паспорта предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей.

Корреспондент Общественной службы новостей обратился к депутату Государственной думы Олегу Матвейчеву, чтобы узнать его мнение по поводу предложения коллег по ГД. Он отметил, что этот законопроект можно назвать «законодательным спамом».

В настоящее время в Государственной думе существует огромное количество законопроектов, которые необходимы для развития страны и помощи различным категориям людей, в том числе малоимущим, инвалидам, ветеранам и т. д. Кроме того, депутаты вынуждены ежедневно рассматривать и обсуждать около 80 законодательных проектов.

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