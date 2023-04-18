Депутат Матвейчев назвал законопроект ЛДПР о «надругательстве над паспортом» «спамом»

В настоящее время в Государственной думе существует огромное количество законопроектов, которые необходимы для развития страны и помощи различным категориям людей, в том числе малоимущим, инвалидам, ветеранам и т. д. Кроме того, депутаты вынуждены ежедневно рассматривать и обсуждать около 80 законодательных проектов.