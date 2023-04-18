Депутат Матвейчев назвал законопроект ЛДПР о «надругательстве над паспортом» «спамом»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Члены ЛДПР предложили наказывать нарушителей принудительными работами или тюремным заключением до года. В настоящее время за умышленную порчу паспорта предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей.
Корреспондент Общественной службы новостей обратился к депутату Государственной думы Олегу Матвейчеву, чтобы узнать его мнение по поводу предложения коллег по ГД. Он отметил, что этот законопроект можно назвать «законодательным спамом».
В настоящее время в Государственной думе существует огромное количество законопроектов, которые необходимы для развития страны и помощи различным категориям людей, в том числе малоимущим, инвалидам, ветеранам и т. д. Кроме того, депутаты вынуждены ежедневно рассматривать и обсуждать около 80 законодательных проектов.