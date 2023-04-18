Бывшим крупнейшим налогоплательщиком Омска теперь руководит конкурсный управляющий

Это предприятие упоминалось в СМИ в 2019 году в связи с тем, что его рабочие жили в санатории «Рассвет» без регистрации. Известно, что для них действовал тариф 250 рублей с человека в сутки. Некоторое время «Гемонт» был крупнейшим налогоплательщиком Омской области. В головной организации в Нижнекамске сейчас введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, в рамках которой и был назначен конкурсный управляющий.