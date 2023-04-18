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Бывшим крупнейшим налогоплательщиком Омска теперь руководит конкурсный управляющий

18 апреля 2023, 05:30
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Гемонт» сейчас проходит процедуру банкротства.

В обществе с ограниченной ответственностью «Гемонт» сменился руководитель. Совсем недавно, 27 марта, генеральным директором компании стал Ильгам Хусаинов, но теперь в «Гемонте» назначен конкурсный управляющий — Артур Миллер.

«Гемонт» прописан в Нижнекамске в Татарстане и является российским представительством крупной турецкой компании Gemont Endustri Tesisleri İmalatve Montaj A.Ş., которая специализируется на изготовлении и строительстве стальных конструкций и оборудования. Однако омичам перемены в его судьбе тоже могут быть интересны: в Омске давно существует филиал «Гемонта», который с 2017 года участвовал в модернизации нефтезавода.

Это предприятие упоминалось в СМИ в 2019 году в связи с тем, что его рабочие жили в санатории «Рассвет» без регистрации. Известно, что для них действовал тариф 250 рублей с человека в сутки. Некоторое время «Гемонт» был крупнейшим налогоплательщиком Омской области. В головной организации в Нижнекамске сейчас введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, в рамках которой и был назначен конкурсный управляющий.

Отметим, что Хусаинов в прошлом был директором компаний «Компас Инжиниринг» и «Пик8». Артур Миллер является конкурсным управляющим ряда татарстанских и саратовских фирм, а также ООО «Омский завод металлоконструкций».

 

На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости
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