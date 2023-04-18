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Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет без традиционного шествия

18 апреля 2023, 11:38
Фото: 1MI
Шествие участников патриотического движения «Бессмертный полк» в этом году отменили. Это связано с расширением формата акции.

Нынешняя акция по-прежнему будет направлена на почитание памяти героев Великой Отечественной войны. При этом привычного уличного шествия с фотографиями участников ВОВ не будет. Формат праздника в этом году будет более широким и выйдет за пределы одной площади, сообщила пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова информационному изданию «Интерфакс».

Напомним, движение призвано сохранить память наших предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Для участников также предусмотрена возможность вносить записи о своих родственниках и семье в Народную летопись, которая ведется на сайте движения.

Из-за эпидемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах мероприятие проходило онлайн. 9 мая 2022 года организаторы вернулись к прежнему формату шествия.

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