Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет без традиционного шествия

Нынешняя акция по-прежнему будет направлена на почитание памяти героев Великой Отечественной войны. При этом привычного уличного шествия с фотографиями участников ВОВ не будет. Формат праздника в этом году будет более широким и выйдет за пределы одной площади, сообщила пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова информационному изданию «Интерфакс».