Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет без традиционного шествия

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Нынешняя акция по-прежнему будет направлена на почитание памяти героев Великой Отечественной войны. При этом привычного уличного шествия с фотографиями участников ВОВ не будет. Формат праздника в этом году будет более широким и выйдет за пределы одной площади, сообщила пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова информационному изданию «Интерфакс».
Напомним, движение призвано сохранить память наших предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Для участников также предусмотрена возможность вносить записи о своих родственниках и семье в Народную летопись, которая ведется на сайте движения.
Из-за эпидемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах мероприятие проходило онлайн. 9 мая 2022 года организаторы вернулись к прежнему формату шествия.