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Жительнице Омска вынесли приговор за проведение «обряда очищения» с последствиями

17 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичку осудили за очищение прохожих от украшений

Женщину осудили за присвоение чужих украшений.

Жительницу Омска осудили в Ленинском районном суде города за хищение денег у трех женщин под предлогом снятия порчи. Омичку обвиняли по статье «Мошенничество» и в итоге ее признали виновной.

Суд установил, что в мае 2022 года осужденная, 41-летняя женщина, подошла к незнакомым женщинам на улице Блусевича и сказала им, что на них наложена порча, которую можно снять через «обряд очищения».

Она предложила им последовать за ней в безлюдное место и отдать свои ювелирные изделия. Женщины согласились, и когда они отдали свои украшения, осужденная завернула их в бумагу, незаметно заменила их на изделия из недрагоценных металлов и добавила камень для веса. Другие две женщины — мать и дочь — были обмануты таким же способом.

Ущерб, который жертвы понесли, превысил 140 тысяч рублей. Омичку признали виновной и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая помощь в раскрытии преступления, возмещение ущерба и наличие трех малолетних детей.

Однако, приговор не является окончательным и может быть пересмотрен, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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#Омск#Омская область#Новости#Город#Происшествия#Уголовное дело#Суд
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