Жительнице Омска вынесли приговор за проведение «обряда очищения» с последствиями

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Жительницу Омска осудили в Ленинском районном суде города за хищение денег у трех женщин под предлогом снятия порчи. Омичку обвиняли по статье «Мошенничество» и в итоге ее признали виновной.
Суд установил, что в мае 2022 года осужденная, 41-летняя женщина, подошла к незнакомым женщинам на улице Блусевича и сказала им, что на них наложена порча, которую можно снять через «обряд очищения».
Она предложила им последовать за ней в безлюдное место и отдать свои ювелирные изделия. Женщины согласились, и когда они отдали свои украшения, осужденная завернула их в бумагу, незаметно заменила их на изделия из недрагоценных металлов и добавила камень для веса. Другие две женщины — мать и дочь — были обмануты таким же способом.
Ущерб, который жертвы понесли, превысил 140 тысяч рублей. Омичку признали виновной и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая помощь в раскрытии преступления, возмещение ущерба и наличие трех малолетних детей.
Однако, приговор не является окончательным и может быть пересмотрен, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.