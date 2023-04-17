Жительнице Омска вынесли приговор за проведение «обряда очищения» с последствиями

Она предложила им последовать за ней в безлюдное место и отдать свои ювелирные изделия. Женщины согласились, и когда они отдали свои украшения, осужденная завернула их в бумагу, незаметно заменила их на изделия из недрагоценных металлов и добавила камень для веса. Другие две женщины — мать и дочь — были обмануты таким же способом.