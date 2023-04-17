Вице-президент РСТ Барзыкин озвучил минимальную стоимость отдыха в майские праздники

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
С таким заявлением выступил вице-президент Ростуризма Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru. Эксперт сообщил о росте отдыхающих в 2023 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. По словам депутата, трехдневная поездка на двоих будет стоить минимум 30 000 рублей.
Размещение в отеле паре обойдется от трех до четырех тысяч рублей. Для детей размещение до 12 лет бесплатно. В среднем бюджетный отдых будет стоить от 30 000 рублей на человека. Цена поездки в южные районы страны зависит от того, насколько заблаговременно были забронированы путевки: чем раньше, тем дешевле.
По данным СМИ, наибольшей популярностью среди россиян пользуются такие внутренние направления, как Петербург и Карелия, Золотое кольцо, Москва и Подмосковье, а также отдых на Черном море, Северном Кавказе, Казани. Многие путешественники предпочитают круизы и туристические поезда. Желающие отдохнуть за рубежом приобретают путевки преимущественно в Турцию, ОАЭ, Беларусь и другие страны СНГ. Среди дальних рейсов самым популярным по-прежнему остается Таиланд. Отмечается, что нынче в майские праздники эту страну намерены посетить большее количество россиян, чем в прошлом.