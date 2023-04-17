Вице-президент РСТ Барзыкин озвучил минимальную стоимость отдыха в майские праздники

Размещение в отеле паре обойдется от трех до четырех тысяч рублей. Для детей размещение до 12 лет бесплатно. В среднем бюджетный отдых будет стоить от 30 000 рублей на человека. Цена поездки в южные районы страны зависит от того, насколько заблаговременно были забронированы путевки: чем раньше, тем дешевле.