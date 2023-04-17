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В РЭО сообщили о привлечении 366 миллиардов рублей через зеленые облигации

17 апреля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Российский экологический оператор озвучил на III ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования», организованной рейтинговым агентством «Эксперт-РА» совместно с РЭО, что через механизм зеленых облигаций в России планируется привлечь 366 млрд рублей.

Средства пойдут на создание новых мощностей по обращению с отходами к 2030 году. Общий требуемый объем инвестиций составляет 535 млрд рублей, в 465 млрд рублей оценивается стоимость проектов с участием РЭО, из которых 366 млрд рублей планируется привлечь за счет выпуска зеленых облигаций. В 2023 году уже профинансировано два проекта на 4,5 млрд рублей в Тульской и Ленинградской областях, а новые выпуски облигаций будут осуществляться по мере подготовки и анализа инвестиционных проектов, пишет rostovgazeta.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что РЭО может выпускать свои собственные облигации, купон по которым в размере 90% от ключевой ставки ЦБ РФ субсидируется за счет средств федерального бюджета, и предоставлять финансирование инвесторам до 95% от стоимости проекта по ставке около 5−6% годовых на срок до 12 лет.

Руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин сообщил, что до конца апреля на рассмотрение наблюдательного совета РЭО планируется вынести еще 5 выпусков общим объемом 10,5 млрд рублей для финансирования создания объектов в Московской и Ленинградской областях, а общий объем выпуска облигаций в 2023 году оценивается на уровне 60 млрд рублей.

На конференции также было представлено исследование рынка ESG-финансирования в России. Опытом делились топ-менеджеры компаний - лидеров на рынке ESG и другие эксперты.

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