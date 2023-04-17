В РЭО сообщили о привлечении 366 миллиардов рублей через зеленые облигации

Средства пойдут на создание новых мощностей по обращению с отходами к 2030 году. Общий требуемый объем инвестиций составляет 535 млрд рублей, в 465 млрд рублей оценивается стоимость проектов с участием РЭО, из которых 366 млрд рублей планируется привлечь за счет выпуска зеленых облигаций. В 2023 году уже профинансировано два проекта на 4,5 млрд рублей в Тульской и Ленинградской областях, а новые выпуски облигаций будут осуществляться по мере подготовки и анализа инвестиционных проектов, пишет rostovgazeta.ru.