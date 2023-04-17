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В Оренбурге примут меры по устранению бездомных собак после гибели ребенка

17 апреля 2023, 11:38
После гибели ребенка в результате нападения бездомных собак губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказал принять меры по устранению бесхозных животных.

По словам Паслера, существующие законы не обеспечивают достаточной безопасности людей. Чипирование животных не является гарантией безопасности, и имеются случаи, когда собаки, возвращенные в среду, наносили вред. Поэтому Паслер направил предложения по изменению закона в Правительство России и выразил надежду, что закон будет доработан, пишет ФедералПресс.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что администрация связалась с семьей погибшего мальчика и окажет им необходимую поддержку.

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