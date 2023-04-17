В Оренбурге примут меры по устранению бездомных собак после гибели ребенка

По словам Паслера, существующие законы не обеспечивают достаточной безопасности людей. Чипирование животных не является гарантией безопасности, и имеются случаи, когда собаки, возвращенные в среду, наносили вред. Поэтому Паслер направил предложения по изменению закона в Правительство России и выразил надежду, что закон будет доработан, пишет ФедералПресс.