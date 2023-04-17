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В Омскую область с середины недели придет теплая и безветренная погода

17 апреля 2023, 13:36
Фото: 1MI
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Температура воздуха к концу недели составит ночью -1… -6°, днем +10…+15°.

С 19 апреля в Омской области ожидается теплая и безветренная погода. Высотной циклон сместится на восток, и придет воздух с Атлантики. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха к концу недели составит ночью -1… -6°, днем +10…+15°.

Завтра, 18 апреля, в регионе ожидается ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью составит -5…-10°, при прояснении до -16°, днем — 0…+5°.

Напомним, региональное МЧС обратилось к омичам после прогноза погоды. Синоптики предупреждают об осадках и порывистом ветре. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. Местные метеорологи уверены, 17 апреля в регионе пойдет мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

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#Омск#Омская область#Погода#Снег#Похолодание#Город#Евгений Игишев
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