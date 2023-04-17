В Омскую область с середины недели придет теплая и безветренная погода

С 19 апреля в Омской области ожидается теплая и безветренная погода. Высотной циклон сместится на восток, и придет воздух с Атлантики. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха к концу недели составит ночью -1… -6°, днем +10…+15°.