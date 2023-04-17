В Омскую область с середины недели придет теплая и безветренная погода

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
С 19 апреля в Омской области ожидается теплая и безветренная погода. Высотной циклон сместится на восток, и придет воздух с Атлантики. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха к концу недели составит ночью -1… -6°, днем +10…+15°.
Завтра, 18 апреля, в регионе ожидается ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура ночью составит -5…-10°, при прояснении до -16°, днем — 0…+5°.
Напомним, региональное МЧС обратилось к омичам после прогноза погоды. Синоптики предупреждают об осадках и порывистом ветре. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. Местные метеорологи уверены, 17 апреля в регионе пойдет мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.