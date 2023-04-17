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В Омской области за один день алкоголь и сигареты «убили» двух пенсионеров

17 апреля 2023, 07:51
Фото: Город55
Причиной пожаров стал алкоголь и сигареты
Из-за непотушенных сигарет, по предварительным данным, загорелись дома, в которых проживали погибшие.

В Омской области следователи разбираются во всех нюансах смертельных пожаров, которые унесли жизни двух 62-летних мужчин.

«Около 4 часов ночи поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Сягаевка Горьковского района. Во время тушения в одной из комнат было найдено обгоревшее тело хозяина домовладения», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В тот же день, но уже в 21:05, в селе Октябрьском Горьковского района спасателям пришлось тушить еще один частный дом. После тушения в жилище нашли обугленное тело владельца недвижимости.

Причина смерти обоих мужчин пока не установлена, их тела находятся в морге для вскрытия. А вот предварительные причины случившегося эксперты уже назвали — курение в состоянии алкогольного опьянения.

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#Василий Попов#Смерть#Пожары#ЧП#Пенсионеры#Алкоголь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Горьковский район
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