В Омской области за один день алкоголь и сигареты «убили» двух пенсионеров

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В Омской области следователи разбираются во всех нюансах смертельных пожаров, которые унесли жизни двух 62-летних мужчин.
«Около 4 часов ночи поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Сягаевка Горьковского района. Во время тушения в одной из комнат было найдено обгоревшее тело хозяина домовладения», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В тот же день, но уже в 21:05, в селе Октябрьском Горьковского района спасателям пришлось тушить еще один частный дом. После тушения в жилище нашли обугленное тело владельца недвижимости.
Причина смерти обоих мужчин пока не установлена, их тела находятся в морге для вскрытия. А вот предварительные причины случившегося эксперты уже назвали — курение в состоянии алкогольного опьянения.