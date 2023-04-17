В омских школах и детских садах не хватает 872 педагога

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
В омских школах и детских садах, по данным департамента образования от 15 апреля, не хватает 872 педагога. Среди школьных преподавателей наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов. На сегодняшний день в Омске открыта 121 вакансия. Далее идут учителя математики (73 вакансии), учителя русского языка и литературы (72 вакансии), учителя английского языка (65 вакансий), учителя физики (25 вакансий), учителя истории и географии (по 22 открытых вакансии).
В дошкольных учреждениях города открыты вакансии для 191 воспитателя. Также в детских садах есть потребность в музыкальных руководителях (19 вакансий) и педагогах-психологах (13 вакансий).
Так, в среднюю школу №15 требуется учитель начальных классов на полный рабочий день с зарплатой от 18 до 22 тысяч рублей в месяц.
В детский сад №341 ищут воспитателя. Кандидату предлагают зарплату от 23 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ.
«Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели (7 часов 20 минут ежедневно), согласованному и утвержденному руководителем ДОУ, участвует в обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не установлены нормы выработки», — говорится в объявлении.
Объявления размещены на сайте поиска работы Зарплата.ру.
Стоит заметить, что кадровый дефицит в системе школьного и дошкольного образования в Омске существует давно. Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень зарплат. Из-за этого в школы не идут работать молодые специалисты. Ранее Город55 узнал у самих учителей, как обстоят дела с кадрами в образовательных учреждениях: