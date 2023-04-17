В омских школах и детских садах не хватает 872 педагога

Стоит заметить, что кадровый дефицит в системе школьного и дошкольного образования в Омске существует давно. Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень зарплат. Из-за этого в школы не идут работать молодые специалисты. Ранее Город55 узнал у самих учителей, как обстоят дела с кадрами в образовательных учреждениях: